Прямой эфир

Новые проекты включили в план развития Комсомольска-на-Амуре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре включили новые проекты. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина.

Исходя из пояснительной записки, в Комсомольске-на-Амуре планируется создать центр содействия строительству и центр развития инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск».

Помимо этого, были внесены изменения в объемы финансирования плана на 2018–2020 годы. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В тексте документа также отмечается, что внесенные в план развития изменения направлены на повышение привлекательности Комсомольска-на-Амуре, улучшение инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре разработан в соответствии с поручением президента РФ и утвержден правительством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 140 проектов запланировали тамбовские власти до 2035 года
Публичные слушания по изменениям в план города прошли во Владимире

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017