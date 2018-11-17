Новые проекты включили в план развития Комсомольска-на-Амуре

В долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре включили новые проекты. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина.

Исходя из пояснительной записки, в Комсомольске-на-Амуре планируется создать центр содействия строительству и центр развития инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск».

Помимо этого, были внесены изменения в объемы финансирования плана на 2018–2020 годы. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В тексте документа также отмечается, что внесенные в план развития изменения направлены на повышение привлекательности Комсомольска-на-Амуре, улучшение инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре разработан в соответствии с поручением президента РФ и утвержден правительством.