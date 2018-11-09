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Публичные слушания по изменениям в план города прошли во Владимире

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Во Владимире прошло публичное обсуждение проекта изменений в генеральном плане города. До этого сотрудники администраций районов и специалисты управления архитектуры провели 17 встреч с жителями. На них было подробно рассказано о предложенных изменениях.

Во вторник, 6 ноября, в городском дворце культуры перед собравшимися горожанами выступили представители мэрии, специалисты управления архитектуры и представители компании, которая разработала проект изменений.

Генеральный план города рассчитан в перспективе до 2037 года. На основании документа осуществляется застройка, планировка, реконструкция и иные виды освоения территорий. Об этом сообщают ИА «Владимирские новости».

По прогнозу разработчиков проектного документа, к 2037 году численность населения во Владимире составит 338 тыс. человек, общая площадь жилья составит 14,5 млн кв. м. В среднем это составит 37 кв. м на человека.

По мнению чиновников, основные изменения в плане касаются строительства набережной по обоим берегам от Клязьмы, а также планируемого строительства высокоскоростной магистрали и возможного строительства автодороги Москва – Нижний Новгород. Обе дороги должны обойти город с севера.

Другие изменения касаются создания зеленых зон в районе бывшего совхоза «Вышка» и в районе ТЭЦ, преобразования территории завода Точмаш в предпринимательский кластер. Также прошло обсуждение размещения около микрорайона Мостострой площадки для оборудования станции по сортировке и хранению бытовых отходов, подняли вопросы точечной застройки в городе и многие другие проблемы.

Главный архитектор города Андрей Быков подчеркнул, что генеральный план — «живой» документ, которому девять лет. Коррективы в него необходимо вносить постоянно.

Заместитель главы городской администрации Сергей Сысуев сообщил собравшимся, что подробную информацию о проекте можно получить в управлении архитектуры, а также на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

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