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Строительство инженерной школы завершат в Комсомольске-на-Амуре через месяц

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В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство инженерной школы, проект которой включен в долгосрочный план комплексного развития города. Завершить работы должны через месяц. Такие сроки сдачи объекта поставил перед подрядчиком губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора края, строители подтвердили, что справятся с задачей. На площадке работает более 100 человек ежедневно. Они уже приступили к монтажу пожарной сигнализации, дверей и установки мебели в классах.

Занятия в инженерной школе планируют начать с четвертой четверти учебного года. К занятиям приступят ученики 5–8-х классов. Набор учащихся в 10-е классы начнется летом 2019 года. При этом состав преподавателей уже утвержден.

Строительство инженерной школы началось два года назад. За это время была проведена реконструкция старого здания и строительство нового корпуса.

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