Более 4 млрд рублей выделено в Сахалинской области на строительство школ

В бюджете Сахалинской области предусмотрели 4,3 млрд рублей на строительство современных школ и пристроек к существующим. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Строительство новых современных школ развернулось в Луговом и Дальнем в Южно-Сахалинске. Также возводятся объекты в Корсакове, Долинске, Смирных, Макарове, Ногликах, строятся комплексы школа-детский сад в селах Тунгор Охинского района и Кировское Тымовского района. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

На данный момент в микрорайоне Дальнее в Южно-Сахалинске идет строительство первой в регионе школы, где применяется метод работ под ключ. Подрядчик должен будет выполнить абсолютно все работы начиная от проектирования и заканчивая расстановкой мебели. Школа рассчитана на 550 учащихся. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на июль 2020 года и сейчас строители опережают график работ на три месяца.

В Луговом к маю 2020 года планируют построить коррекционную школу на 260 мест для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ней будут предусмотрены помещения для обучения аутистов, слепых, слабовидящих и для детей с другими проблемами здоровья.

В общей сложности на строительство образовательных объектов предусмотрено 4,3 млрд рублей. Как рассказал заместитель председателя правительства области Антон Зайцев, для Сахалина это беспрецедентные объемы капитального строительства в сфере образования. Построить все 12 дополнительных зданий для школьников планируется за два года. Таким образом будет создано более 5 тыс. учебных мест.

Зайцев также напомнил, что в своих майских указах президент поставил задачи до 2021 года ликвидировать очередь детей до трех лет в детские сады, а до 2024 года — вторую смену в школах. По его мнению, при нынешнем темпе развития инфраструктуры в области эти цели будут достигнуты.