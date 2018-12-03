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Неймар улучшил исторический рекорд чемпионата Франции

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic
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Нападающий футбольного клуба ПСЖ Неймар обновил рекорд чемпионата Франции, забив 30 голов в 32 матчах. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В матче 15-го тура нынешнего чемпионата страны против команды «Бордо» (2:2) француз отметился одним мячом (34-я минута), ставшим для него 30-м в 32 играх. Таким образом, Неймар показал лучшую результативность среди всех выступавших за Францию игроков за последние 45 лет.

Как пишет RT, также за клуб забил гол Килиан Мбаппе на 66-й минуте. Команде соперников отправить мяч в ворота французов помогли Джимми Бриана (53-я минута) и Андреас Корнелиус (84-я минута).

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» за €222 млн — рекордную в истории футбола сумму. За парижский клуб игрок провел 47 матчей, где отметился 42 мячами и 23 результативными передачами.

23 ноября сообщалось, что бывший капитан ФК «Барселона» Хави заявил о невозможности возвращения нападающего ПСЖ Неймара в команду.

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