Туктамышева пошутила над стилем игры форварда ПСЖ Неймара

Российская фигуристка Елизавета Тухтамышева оценила игру нападающего французского ПСЖ бразильца Неймара в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Посмотрела матч ПСЖ — «Ливерпуль». За всю свою карьеру я меньше падала на льду, чем Неймар за 90 минут», — написала российская спортсменка в Twitter.

Аналогичную точку зрения после матча высказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Он отметил, что в матче «было 500 тыс. остановок», а игроки ПСЖ, в особенности Неймар, постоянно падали.

«Мы являемся одной из самых чистых команд в Англии, но сегодня мы выглядели как мясники», — приводит «Газета.ру» слова Клоппа.

Матч между ПСЖ и «Ливерпулем» прошел в среду, 28 ноября. Парижане одержали победу со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Хуан Бернат и Неймар. У гостей мяч забил Джеймс Милнер.

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