Прямой эфир

Туктамышева пошутила над стилем игры форварда ПСЖ Неймара

0
Фото: Action Images via Reuters/Andrew Boyers
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская фигуристка Елизавета Тухтамышева оценила игру нападающего французского ПСЖ бразильца Неймара в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Последний рывок: российские клубы могут досрочно выйти в плей-офф ЛЕ
«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» имеют хорошие шансы на евровесну

«Посмотрела матч ПСЖ — «Ливерпуль». За всю свою карьеру я меньше падала на льду, чем Неймар за 90 минут», — написала российская спортсменка в Twitter.

Аналогичную точку зрения после матча высказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Он отметил, что в матче «было 500 тыс. остановок», а игроки ПСЖ, в особенности Неймар, постоянно падали.

«Мы являемся одной из самых чистых команд в Англии, но сегодня мы выглядели как мясники», — приводит «Газета.ру» слова Клоппа.

Матч между ПСЖ и «Ливерпулем» прошел в среду, 28 ноября. Парижане одержали победу со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Хуан Бернат и Неймар. У гостей мяч забил Джеймс Милнер.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неймар обвинил судью матча Лиги чемпионов в неуважении
Футболист Хави усомнился в возвращении Неймара в «Барселону»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017