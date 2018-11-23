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Футболист Хави усомнился в возвращении Неймара в «Барселону»

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic
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Экс-капитан ФК «Барселона» Хави заявил о невозможности возвращения нападающего ПСЖ Неймара в команду. Об этом пишет Cadena SER.

«Я не представляю, как такое может произойти. Я читаю много прессы и в курсе того, что делается в футболе. У Неймара нулевые шансы вернуться в «Барселону», — цитирует слова Хави «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация о переговорах руководства испанского клуба с представителями бразильского форварда ПСЖ, покинувшего клуб в 2017 году за €222 млн.

22 ноября сообщалось, что мадридский ФК «Реал» отказался от планов приобрести нападающего французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймара из-за вероятного недовольства болельщиков.

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