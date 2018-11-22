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«Реал» отказался от покупки Неймара

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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
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Мадридский ФК «Реал» отказался от планов приобрести нападающего французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймара. Об этом пишет El Mundo Deportivo.

По данным издания, президент мадридского клуба Флорентино Перес отказался от идеи купить Неймара из-за вероятного недовольства болельщиков «Реала». Связано это с выступлениями бразильца за «Барселону».

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне в составе команды он провел 15 матчей, в которых забил 13 голов. В ПСЖ 26-летний форвард перешел за €222 млн. Отпустить его французы готовы за аналогичную сумму, пишет «Газета.ру».

Как напоминает «Спорт-Экспресс», в «Реале» начали проявлять активный интерес к Неймару после ухода форварда Криштиану Роналду в «Ювентус», желая заменить португальца другой звездой.

18 октября сообщалось, что ПСЖ попытается купить Гризманна в случае ухода Неймара.

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