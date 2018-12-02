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Минздрав Украины дал советы по наполнению аптечки на случай войны

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Фото: ТАСС/Лазаренко Николай
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что должно находиться в личной аптечке каждого на случай войны или чрезвычайной ситуации. Об этом чиновник написала на своей странице в Facebook в воскресенье, 2 декабря.

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По ее словам, в состав базовых вещей входят две пары перчаток, клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания, средства для остановки кровотечения, марлевые салфетки различных размеров, бинты, пластыри, термоодеяло и многое другое. Также в списке оказались атравматичные ножницы, которыми можно было бы резать одежду пострадавших, антисептические средства, жилет со светоотражающими элементами, фонарик и маркер.

Кроме того, Супрун отметила, что все граждане должны уметь оказывать первую медицинскую помощь, и посоветовала каждому пройти такой курс.

Военное положение, предусматривающее ограничение некоторых конституционных прав граждан, введено в 10 областях Украины до 26 декабря. На фоне этого Киев запретил въезд в страну мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

Соответствующие решения были приняты в связи с инцидентом 25 ноября, когда три корабля украинских военно-морских сил (ВМС) вторглись в территориальные воды Российской Федерации в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ и совершали опасные маневры.

В результате российские военные применили силу и арестовали украинские корабли, а также их экипаж, — в отношении моряков возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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