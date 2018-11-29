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В Госдуме прокомментировали поездку депутата Лебедева в Майами

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Находящийся в Майами вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев мог оказаться в США по делам избирателей. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщил глава комиссии Госдумы по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба. 

Парламентарий отметил, что в Госдуме не знают, «по каким делам он туда ездил». При этом он предположил, что вице-спикер был в отпуске, либо ездил к российским избирателям, живущим в Соединенных Штатах.

«У нас за границей тоже избирательные округа», — сказал Аршба, которого цитирует «РИА Новости».

29 ноября Лебедев опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с видами Майами и указал в подписи к посту, что находится в «чудесном настроении». Этот пост прокомментировал глава фракции«Единой России» Сергей Неверов, который напомнил коллеге, что в России сейчас идет региональная неделя и здесь он нужен намного больше. В ответ на это Лебедев отшутился.

«Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции», — написал он.

Депутаты Госдумы в рамках региональной недели встречаются с избирателями и представителями местной власти, проводят работу в своих избирательных округах. Текущая региональная неделя началась 26 ноября и завершится 2 декабря, а следующая запланирована с 24 по 31 декабря. В остальное время депутаты будут работать в комитетах и комиссиях.

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