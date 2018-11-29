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Депутат Лебедев объяснил поездку в Майами во время региональной недели

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Фото: ТАСС/Марат Абулхатин
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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал свою поездку в американский город Майами во время региональной недели. По его словам, это частный визит.

Ранее 29 ноября пост Лебедева в Facebook прокомментировал глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, который напомнил коллеге, что в России сейчас идет региональная неделя и здесь он нужен намного больше. В ответ на это Лебедев отшутился. «Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции», — заметил он.

«Депутат имеет право летать в другую страну», —  сказал Лебедев журналистам РЕН ТВ

Он также отметил, что возмущен из-за реакции, которую вызвал его пост про путешествие в США.

«Хорошая страна — добрые люди. Я не понимаю, почему нашим людям пытаются навязать что-то другое», — добавил вице-спикер. 

Депутаты Госдумы в рамках региональной недели встречаются с избирателями и представителями местной власти, проводят работу в своих избирательных округах. Текущая региональная неделя началась 26 ноября и завершится 2 декабря, а следующая запланирована с 24 по 31 декабря. В остальное время депутаты будут работать в комитетах и комиссиях.

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