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Свердловский союз журналистов прокомментировал слова депутата о роли СМИ

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Фото: Екатеринбургская городская Дума
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Свердловский творческий союз журналистов ожидает извинений от депутата городской думы Екатеринбурга от партии «Справедливая Россия» Александра Колесникова. Об этом сообщили на сайте союза журналистов во вторник, 27 ноября.

Александр Колесников во время заседания гордумы заявил, что парламент не должен платить журналистам за размещение материалов и предоставленное эфирное время. Также он подчеркнул, что журналисты должны работать на депутатов, а не депутаты для них. «С ними (журналистами. — Ред.) нужно быть жестче. Это как с женщинами: чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся», — отметил екатеринбургский парламентарий.

«Слово не воробей. Вылетело — не поймаешь. Поэтому сейчас от народного избранника ждут новых слов. С извинениями. Правда, чтобы их сказать, требуется обладать необходимыми человеческими качествами», — приводит сайт слова главы Свердловского союза журналистов Александра Левина.

14 ноября президент России Владимир Путин отметил вклад Союза журналистов России в укрепления взаимодействия СМИ и государства в решении общенациональных задач.

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