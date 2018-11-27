В Екатеринбурге депутат сравнил журналистов с женщинами и призвал быть к ним строже

Депутат городской думы Екатеринбурга от партии «Справедливая Россия» Александр Колесников считает, что парламент не должен платить журналистам за размещение материалов и предоставленное эфирное время. По его словам, корреспонденты сами должны выстраиваться в очередь ради комментариев от народных избранников.

«Пусть они сами в очередь выстраиваются, а потом проверяйте, что они пишут», — сказал депутат на заседании гордумы.

В тот момент участники обсуждали вопрос о возможности заключения договоров с местными СМИ на покупку эфирного времени или печатной площади. Колесникова сильно возмутила такая инициатива, и он заявил, что не депутаты должны работать для журналистов, а наоборот.

«С ними (журналистами. — Ред.) нужно быть жестче. Это как с женщинами: чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся», — заключил парламентарий, которого цитирует «РИА Новости».

5 ноября в Сети разгорелся скандал после появившейся на сайте YouTube видеозаписи, на которой глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких разговаривает с подростками. Чиновница заявила, что государство молодежи «ничего не должно», а их родителей «никто не просил рожать». Позже она заявила, что ее слова о помощи государства детям были вырваны из контекста.