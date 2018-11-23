Депутат измерил эффект «министерской диеты» в дырках на ремне

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, живший месяц на 3,5 тыс. рублей, похудел так сильно, что одежда стала ему не по размеру. Ему даже пришлось проколоть две новые дырки на ремне, рассказал он «Известиям».

«По итогам диеты я сильно похудел, ремень уже не держит нормально штаны. Раньше штаны на мне сидели хорошо, теперь их можно снять без растегивания, они очень свободно висят. Только что я даже проколол две новые дырки на ремне», — сообщил Бондаренко.

По его словам, после диеты он намерен вернуться к здоровому питанию и занятиям спортом. «У меня нет излишних заблуждений в части чрезмерного употребления продуктов. Это овощи, фрукты, здоровое питание», — заключил парламентарий.

Итоги «министерской диеты»

Ранее 23 ноября стало известно, что Бондаренко завершил «министерскую диету». Он заявил, что на 3,5 тыс. рублей в месяц невозможно прожить без потерь для здоровья. В итоге депутат похудел почти на 7,5 кг. В момент начала испытания он весил 94,5 кг, спустя месяц — 87,1 кг.

Диета депутата Бондаренко началась 24 октября. 7В основном парламентарий питался крупами и овощами. Например, на завтрак он съедал полтора яйца, а на обед — гречку или щи без мяса.

Спор о «макарошках»

В октябре бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,7 тыс. рублей — это вполне достаточная сумма «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки всё время стоят одинаково».

С ее позицией не согласился Бондаренко, который пошел на эксперимент и предложил Соколовой последовать его примеру, но чиновница отказалась. Через три дня после скандала она освободила занимаемую должность.