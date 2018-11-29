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Депутат Игорь Лебедев во время региональной недели отправился в Майами

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев выложил на своей странице Facebook фотографии города Майами в штате Флорида и отметил, что в этот город «можно только влюбиться». Запись была опубликована 29 ноября.

В комментариях Лебедеву ответил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, который напомнил коллеге, что в России сейчас идет региональная неделя.

«Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем (Жириновским. — Рред.) нужнее», — написал Неверов.

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Фото: facebook.com/Игорь Лебедев

В ответ на это Лебедев отшутился. «Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции», — заметил он.

Депутаты Госдумы в рамках региональной недели встречаются с избирателями и представителями местной власти, проводят работу в своих избирательных округах. Текущая региональная неделя началась 26 ноября и завершится 2 декабря, а следующая запланирована с 24 по 31 декабря. В остальное время депутаты будут работать в комитетах и комиссиях. 

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