«Единая Россия» запустила бесплатное тестирование на знание ПДД

Партия «Единая Россия» запустила онлайн-тест «Безопасные дороги» на знание правил дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба политической организации.

«Мы посмотрели социологию и выяснили, что достаточно большое количество наших автомобилистов либо забыли правила дорожного движения, либо когда-то их плохо выучили», — заявил федеральный координатор проекта и депутат Госдумы Сергей Бидонько. Его слова приводятся на сайте «Единой России».

Как пояснил Бидонько, тестирование будет проходить добровольно, как и общероссийский диктант. В нем смогут принять участие все желающие независимо от возраста. Однако тест проводится не анонимно, перед прохождением пользователям потребуется ввести свои фамилию, имя и отчество.

14 ноября сообщалось, что в Тверской области решили направить уплаченные водителями за нарушения ПДД штрафы на ремонт дорог. Согласно прогнозам, в 2019 году поступления составят более 800 млн рублей.