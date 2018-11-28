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Американский самолет провел разведку у побережья Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Противолодочный самолет Boeing P-8A «Посейдон» военно-морских сил США провел разведку в районе Керченского пролива.

Как пишет мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter, воздушное судно, входящее в состав патрульной эскадрильи, было замечено в 30-ти километрах от побережья вечером 27 ноября.

26 ноября сообщалось, что американский самолет Boeing RC-135V ВМС США, базирующийся на Крите, был направлен на разведку к побережью Крыма.

Подобные полеты стали чаще фиксировать после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе. 25 ноября корабли ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу, чтобы их остановки.

В настоящее время корабли и украинские военные задержаны, пострадавшим оказана медицинская помощь. Позднее ФСБ опубликовала хронологию событий в Керченском проливе и видео допроса задержанных, среди которых оказались и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Все моряки были доставлены в Симферополь, где им изберут меру пресечения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы» России.

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