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Пушков обвинил Порошенко в нагнетании обстановки после собственной провокации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что президент Украины Петр Порошенко постарается максимально использовать собственную провокацию в Керченском проливе. Об этом сенатор написал в Twitter в среду, 28 ноября.

«Порошенко в очередной раз заявил — на сей раз в эфире СNN, что Россия якобы сосредотачивает огромные войска на границе с Украиной. Старается выжать всё, что можно, из собственной провокации. Уж сколько раз он кричал о готовящемся вторжении России. И вот опять — всё та же шарманка», — констатировал Пушков.

25 ноября три корабля ВМС Украины вошли в исконные территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей и задержания моряков. Возбуждено уголовное дело.

24 ноября Пушков напомнил Порошенко, назвавшему визит президента РФ Владимира Путина в Крым нарушением международного права, что полуостров — исторически российская территория, которая в 2014 году вновь вошла в состав России «после недолгого недоразумения».

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