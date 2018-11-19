Пушков обвинил Польшу в попытках сорвать реализацию «Северного потока — 2»

Варшава предпринимает попытки сорвать реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Поводом для этого послужило заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, что Россия после строительства «Северного потока — 2» якобы начнет наступление на Украину.

«В Варшаве не знают, что придумать, лишь бы сорвать Северный поток-2. Теперь премьер Польши пугает военным походом Москвы на Киев после завершения проекта. Мол, как построят, так войну против Украины начнут. Фантазии Варшавы не знают границ. А вот реализма там днём с огнём не сыскать», — написал Пушков в Twitter.

«Северный поток — 2» включает в себя прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров и строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Цель проекта — обеспечение надежных поставок газа в Европу.

12 ноября глава МИДа Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились объединить усилия двух стран для противостояния реализации «Северного потока — 2». Остановить проект пригрозил и американский посол в ЕС.

Польша и ряд стран Европы выступают против.

15 ноября на Украине признали неэффективность попыток остановить «Северный поток — 2».