Пушков напомнил Порошенко об исторической принадлежности Крыма

Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Украины Петру Порошенко, назвавшему визит президента РФ Владимира Путина в Крым нарушением международного права, что полуостров исторически был российской территорией. Об этом член Совфеда написал в своем микроблоге в Twitter.

Парламентарий отметил, что в 2014 году Крым вновь вошел в состав России «после недолгого недоразумения».

«Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется. Поезд истории ушел. Казус истории уже исправлен», — заявил сенатор.

Российский лидер прибыл в Крым 23 ноября, где провел расширенное заседание Госсовета. После этого Порошенко заявил на брифинге со своим словацким коллегой Андреем Киской, что от визитов Путина «Крым российским не станет».

Полуостров вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% его жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран не признали итоги волеизъявления крымского народа, несмотря на полное соответствие процедуры нормам международного права. Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос принадлежности региона «закрыт окончательно».