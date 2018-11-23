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Порошенко отреагировал на поездку Путина в Крым

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко назвал «брутальным нарушением международного права» поездку российского лидера Владимира Путина в Республику Крым.

Ранее 23 ноября Путин провел в расположенной в окрестностях Ялты гостинице расширенное заседание Госсовета.

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От визитов Путина «Крым российским не станет», подчеркнул Порошенко на брифинге с президентом Словакии Андреем Киской в эфире украинских телеканалов, пишет «Газета.ру».

Ранее в пятницу МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента России в Республику Крым и Севастополь. Путин не согласовал поездку на полуостров с украинскими властями, и, как считает Киев, таким образом российские власти нарушили суверенитет Украины.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.

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