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Появилось видео переброски Су-27 с помощью вертолета

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Вертолет Ми-26 перебросил 15-тонный истребитель Су-27, взяв его на внешнюю подвеску. Уникальные кадры опубликовали пользователей соцсетей.

Как уточняет телеканал «Звезда», Ми-26 вылетел с аэродрома Левашово, после чего отправился на аэродром Пушкин, где и «подхватил» Су-27. Далее самолет доставили в Кронштадт в военно-исторический парк Западного военного округа.

Ми-26  — это советский и российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет, который является одним из крупнейших в мире. Он может быть использован для задач как военного, так и гражданского характера, а также для проведения поисково-спасательных операций, в том числе и для эвакуации транспортных средств массой до 20 т.

19 ноября Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы авиационных комплексов Су-57 в Сирии. Пилоты проверили летно-технические характеристики машин, работу интеллектуального информационно-управляющего комплекса и других бортовых систем.

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