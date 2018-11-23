В «Альфе» допустили отработку двумя вертолетами эвакуации из Кремля

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предположил, что появление 22 ноября вертолетов над Кремлем могло означать отрабатывание эвакуации.

Бывший спецназовец напомнил, что Федеральная служба охраны (ФСО) периодически проводит учения в воздухе, на дорогах и в лесных массивах. «На данный момент они подтвердили, что это был один из элементов учений службы охраны президента. Или эвакуация, или какие-то другие проблемы отрабатывались», — цитирует главу ассоциации НСН в пятницу, 23 ноября.

По словам Гончарова, трудно сказать, по какому плану действовали спецслужбы, но если два больших вертолета выполняли задачу по эвакуации кого-то, значит, так надо. Он уточнил, что детали и подробности операции лучше уточнять у руководства ФСО.

Ранее 23 ноября ФСО объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем плановыми учениями. «Ничего необычного», — заявили в Центре общественных связей ведомства.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посмеялся над оперативностью российских СМИ. Отвечая на вопрос, действительно ли в Кремле построили вертолетную площадку, чтобы Владимир Путин смог оттуда летать, он ответил, что лидер страны использует вертолеты в Кремле с 2012 года.