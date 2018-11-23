Летные испытания военного вертолета Ми-38Т начались в Казани

Летные испытания вертолета Ми-38Т — военной модификации вертолета Ми-38 — начались на Казанском вертолетном заводе.

Машина оснащена новыми отечественными высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях.

В конструкции машины, в том числе в несущем и хвостовом винтах, использованы композитные материалы, сообщает телеканал «Звезда». Ми-38Т обладает высокой степенью автоматизации. Он может в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту и заход на посадку, а также стабилизацию в любом режиме полета и висение. Ми-38 способен перевозить до 30 пассажиров или 5 тыс. кг груза внутри кабины.

Впервые новый десантный вертолет Ми-38Т поднялся в воздух на полях выставки AirShow China – 2018 8 ноября. Опытный образец для военных создали за счет компании «Вертолеты России» по техническому заданию Минобороны.