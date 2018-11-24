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В семье Сергея Безрукова родился сын

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Народный артист России, актер Сергей Безруков сообщил о рождении сына. Новостью о пополнении в семье он поделился в соцсети Instagram.

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Артист опубликовал свою фотографию из роддома. В подписи под снимком актер выразил благодарность жене за рождение ребенка.

«СЫН! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе!», — написал Безруков.

Пользователи соцсети оставили под фотографией большое количество комментариев с поздравлениями и добрыми пожеланиями семье актера.

Безруков и Матисон заключили брак в 2016 году, а уже через несколько месяцев у них появилась дочь Мария. О новой беременности супруги актера стало известно в мае.

18 октября актер отметил 45-летний юбилей. С днем рождения артиста поздравил и мэр Москвы Сергей Собянин.

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