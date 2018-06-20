Американская актриса Ева Лонгория впервые стала мамой. Об этом 43-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» и ее муж Хосе Бастон рассказали журналистам в среду, 20 июня.

«Мы так благодарны за этот прекрасный подарок судьбы», — признались супруги в интервью изданию Hola.

Они рассказали, что назовут новорожденного сына Сантьяго Энрике. Отмечается, что ребенок родился через два года после того, как Бастон и Лонгория поженились.

У супруга актрисы уже есть трое детей — Жозе, Тали и Мариана, рожденные в браке с бывшей женой Наталией Эсперон.

За месяц до родов Лонгория устроила шумную вечеринку в честь грядущего рождения первенца, на которой присутствовали многие знаменитые друзья актрисы.