Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс стали родителями

Голливудская актриса Рэйчел Вайс родила своему супругу Дэниелу Крэйгу дочь. Малышка стала первым общим ребенком звездной пары.

Известная по ролям в картинах «Мумия» и «Оз: Великий и Ужасный» британская актриса и исполнитель роли Джеймса Бонда познакомились на съемках фильма «Дом грез» в 2010 году, а спустя шесть месяцев пара официально оформила отношения.

48-летняя Вайс уже воспитывает сына Генри, который родился в гражданском браке с режиссером Дарреном Аронофски. У Крэйга также есть ребенок: 25-летняя Эмма появилась на свет в браке с шотландской актрисой Фионой Лаудон.

18 августа родителями стали российский нападающий клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская. Первенца назвали Сергеем.