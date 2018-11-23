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Четыре человека пострадали в ДТП во Владимирской области

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Автомобиль слетел в кювет и перевернулся на дороге во Владимирской области. Травмы получили четыре человека, в том числе двое детей.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai при движении по автодороге Киржач–Кольчугино не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. 23-летняя девушка и семилетний мальчик, которые были пассажирами в иномарке, госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщает ИА «Владимирские новости».

Еще два пассажира — мужчина и девочка 2014 года рождения — направлены на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в Ульяновской области в результате ДТП. Иномарка совершила столкновение с автобусом в Димитровграде. По данным Госавтоинспекции, водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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