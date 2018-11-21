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Три человека пострадали в ДТП в Самарской области

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В Кинельском районе Самарской области произошло столкновение двух автомобилей. Пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

Авария произошла на 16-м км автодороги Кинель–Богатое. Автомобиль ВАЗ-2115 под управление мужчины 1990 года рождения выехал на полосу встречного движения, где врезался в Volkswagen Polo под управлением мужчины 1987 года рождения. Об этом пишет НИА «Самара».

В результате дорожно-транспортного происшествия различные телесные травмы получили водитель «ВАЗа», а также водитель и пассажир иномарки. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что стаж вождения мужчины, управляющим отечественным автомобилем, составляет менее одного месяца. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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