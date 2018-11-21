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Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой в Рязанской области

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Один человек погиб при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля в Рязанской области. По предварительной версии, водителю иномарки стало плохо за рулем.

Авария произошла на трассе Р-22 «Каспий». Водитель машины Opel совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом, который ехал из Дербента в Москву. Автомобилист скончался на месте, также травмы получил водитель автобуса, сообщает РИА «7 новостей». Пассажиры автобуса не пострадали.

Сотрудники ГИБДД не исключают, что водителю стало плохо за рулем. Рядом с ним на сиденье обнаружены таблетки. По факту ДТП проводится проверка.

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