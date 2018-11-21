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Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Крыму

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Полиция Крыма начала проверку по факту гибели автомобилиста близ поселка Гвардейское Симферопольского района. Сегодня утром там столкнулись рейсовый автобус Man и автомобиль Volkswagen Golf.

По данным регионального МВД, водитель автобуса на левом повороте совершил разворот в сторону Симферополя. Водитель Volkswagen двигался со стороны Джанкоя и не сумел вовремя затормозить. В результате, водитель легковушки погиб, а четыре его пассажира получили ранения.

В автобусе в момент столкновения находились водитель и 30 пассажиров, один из которых получил травмы, сообщается на сайте крымского МВД.

19 октября стало известно, что бывший министр финансов Крыма и заслуженный экономист полуострова Павел Токарев разбился в автомобильной аварии. Погибшему чиновнику было 57 лет.

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