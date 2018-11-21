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Три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Три человека получили травмы в результате ДТП с тремя автомобилями на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Авария произошла утром 21 ноября на Мичуринском проспекте. По данным ТАСС, автомобиль Renault выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Ford и Lada. Как пишет сайт kp.ru, в результате ДТП оказался перекрыт левый ряд дороги, в связи с чем движение по Мичуринскому проспекту было сильно затруднено. Устанавливаются обстоятельства аварии.

18 ноября сообщалось, что один человек погиб и один пострадал в ДТП с автобусом под Тулой.

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