Столичные власти составили портрет попадающего в ДТП таксиста

За первые шесть месяцев 2018 года в Москве произошло 405 аварий с участием такси. Лишь в 21% случаях за рулем автомобилей были мигранты, сообщили в столичном ГИБДД.

Как пишет газета «Коммерсантъ», количество ДТП с участием такси в первом полугодии этого года увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее распространённые нарушения среди таксистов — неверный выбор дистанции и несоблюдение очередности проезда.

В ГИБДД и транспортном комплексе столицы установили, что средний возраст попадающего в аварии таксиста равен 27 годам, а средний стаж вождения нарушителей составляется 5,5 лет.

В столичных ведомствах выяснили, что в подавляющем большинстве случаев (79%) за рулем автомобиля в момент ДТП находились граждане России. При этом, как отмечает издание, данная статистика может отличаться от реального положения дел. По словам эксперта по такси общества «Синие ведерки» Елены Гращенковой, на россиян часто оформлены разрешения на перевозку пассажиров, а сами машины сдаются в аренду мигрантам.

18 ноября жительница Москвы рассказала в соцсетях, что водитель такси прождал около ее дома восемь часов, чтобы вернуть кошелек, который девушка забыла в машине.

Мужчина заметил оставленный кошелек и пытался найти пассажирку через колл-центр, однако данные о ней не сохранились. В итоге самоотверженный водитель из Киргизии решил дождаться девушку у подъезда.