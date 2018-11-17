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Число жертв ДТП с автобусом под Саратовом выросло до пяти

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Фото: РЕН-ТВ
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Число погибших при столкновении автобуса и поезда в Саратовской области возросло до пяти человек. Об этом рассказала глава Озинского муниципального района Антонина Галяшкина.

По словам чиновницы, одна из пострадавших, девушка, получила тяжелые травмы и умерла, несмотря на оказанную медицинскую помощь, сообщает ТАСС.

Ранее было известно о четверых погибших и троих получивших ранения.

Автобус следовал из Саратова в Уральск (Казахстан). Он столкнулся с поездом на переезде в Озинском районе Саратовской области. Водитель транспортного средства проигнорировал красный свет, сообщает РЕН ТВ.

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