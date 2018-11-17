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Два человека погибли в ДТП в Приморье

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Фото: youtube.com/newsvlru
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Два человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения легковых автомобилей в Приморском крае, сообщили в региональном управлении МВД России.

Авария произошла на трассе Артем–Находка рядом с городом Большой Камень в субботу, 17 ноября. По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Prado, совершая поворот, не убедился в безопасности маневра, в результате чего машина столкнулась с автомобилем Toyota Mark II, пишет ТАСС.

В начале ноября в Приморье пять человек, включая троих подростков, пострадали при аварии с участием микроавтобуса.

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