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Более 50 человек пострадали в ДТП с автобусами в Казахстане

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Три человек погибли, 54 госпитализированы после столкновения двух пассажирских автобусов на трассе Самара–Шымкет в Казахстане, сообщили 17 ноября в пресс-службе кзыл-ординской администрации.

Автоавария произошла вечером в пятницу вблизи села Акжар.

Отмечается, что автобусы следовали по маршруту Казалы—Кзыл-Орда и Кзыл-Орда—Кармакшы, в них находились 86 человек.

«С травмами различной степени тяжести в Кармакшинскую ЦРБ доставлены 43 человека, в Жалагашскую ЦРБ — шесть, в областной медицинский центр — пять», — приводит сообщение акимата «Интерфакс».

Еще 30 пассажирам медпомощь оказали на месте.

В пресс-службе уточнили, что два человека погибли на месте и один ребенок скончался в больнице.

15 ноября сообщалось о 40 пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Германии.

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