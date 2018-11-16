Опубликовано видео смертельного ДТП с такси в Москве

Опубликовано видео смертельного ДТП с такси, произошедшего в Москве утром 16 ноября. Запись сделана видеорегистратором Maybach.

На кадрах запечатлено лобовое столкновение машины с такси, выехавшим на встречную полосу.

В результате аварии водитель такси погиб, его пассажирка попала в больницу с серьезными травмами, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе ТЦ «Времена года» рано утром. После нее движение по трассе было затруднено в обе стороны.