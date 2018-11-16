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Семь человек пострадали при столкновении автомобилей в Дагестане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Два легковых автомобиля столкнулись 16 ноября на трассе «Кавказ» в Каякентском районе Дагестана. В результате аварии пострадали семь человек, информирует пресс-служба управления МВД России по республике.

Инцидент произошел около 19:00 мск близ села Первомайского. «Столкнулись «Лада Приора» и «Москвич». По предварительным данным, пострадали семь человек, погибших нет», — приводит ТАСС комментарий представителя правоохранительных органов.

Собеседник агентства отметил, что сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В этот же день в Волгоградской области автомобиль столкнулся с двумя грузовиками. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще четверо пострадали.

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