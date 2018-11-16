Четыре человека погибли в ДТП с двумя грузовиками под Волгоградом

Автомобиль столкнулся с двумя грузовиками на трассе в Волгоградской области, в результате погибли четыре человека. Об этом этом 16 ноября информирует пресс-служба ГИБДД РФ.

Инцидент произошел около полудня на 100-м км трассы Сызрань–Саратов–Волгоград. «Водитель легковушки «ВАЗ» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиками Scania и «КамАЗ», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя ведомства.

В результате ДТП скончались водитель легкового автомобиля и три пассажира, причем двое из них были несовершеннолетними. Кроме того, еще четырех человек госпитализировали с различными травмами.

В этот же день в Иркутской области опрокинулся школьный автобус. В ДТП пострадали девять детей и двое взрослых.