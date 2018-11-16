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Один человек погиб в ДТП с участием такси на Кутузовском проспекте в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Водитель такси погиб, его пассажир госпитализирован после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. В настоящий момент движение по трассе затруднено в обе стороны.

Как сообщает РЕН ТВ, такси марки Hyndai столкнулось с автомобилем Maybach в районе торгового центра «Времена года» рано утром в пятницу, 16 ноября.

15 ноября сообщалось, что на юго-западе безработный житель столицы, переодетый в форму полковника Следственного комитета России, устроил аварию с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

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