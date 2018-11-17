Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Саратовской области

При столкновении автобуса и грузового поезда в Саратовской области погибли четыре человека.

Еще трое получили ранения, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло в Озинском районе, сообщили ТАСС в экстренных службах. На переезде автобус, ехавший из Саратова в Уральск (Казахстан), выехал на рельсы и столкнулся с поездом. Все погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, — граждане Казахстана.

16 ноября в Иркутской области перевернулся автобус, везший школьников домой после занятий. По предварительным данным, причиной стал трактор, который задел транспортное средство, двигаясь в попутном направлении. В результате аварии пострадали девять детей и двое взрослых.