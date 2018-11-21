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Два человека погибли в лобовом столкновении под Тулой

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В Киреевском районе Тульской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. Погибли два человека, еще одни пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГАИ.

Авария произошла вечером во вторник, 20 ноября, на 21-м км автодороги Щекино–Липки–Киреевск. Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 42-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественной «семеркой» под управлением 22-летнего мужчины. Об этом пишут «Тульские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли оба водителя транспортных средств. 26-летний пассажир «ВАЗа» получил различные телесные травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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