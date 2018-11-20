Автобус со школьниками опрокинулся в Якутии

Перевозивший школьников УАЗ опрокинулся в Якутии. На трех сиденmях автобуса не было ремней безопасности, сообщили в региональном Следкоме.

19 ноября на трассе между селами Чурапча и Мындагай водитель, не справившись с управлением, улетел в кювет. В машине находились два учителя и шестеро детей. Один ребенок был доставлен в хирургическое отделение Чурапчинской ЦРБ, пишет ИА YakutiaMedia.

Следователи проводят проверку, по ее результатам могут возбудить уголовное дело. Установлено, что на школьном «УАЗе» не было опознавательных знаков и надписей, также в салоне не хватало ремней безопасности.