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Автобус со школьниками опрокинулся в Якутии

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Перевозивший школьников УАЗ опрокинулся в Якутии. На трех сиденmях автобуса не было ремней безопасности, сообщили в региональном Следкоме.

19 ноября на трассе между селами Чурапча и Мындагай водитель, не справившись с управлением, улетел в кювет. В машине находились два учителя и шестеро детей. Один ребенок был доставлен в хирургическое отделение Чурапчинской ЦРБ, пишет ИА YakutiaMedia.

Следователи проводят проверку, по ее результатам могут возбудить уголовное дело. Установлено, что на школьном «УАЗе» не было опознавательных знаков и надписей, также в салоне не хватало ремней безопасности.

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