Автобус со школьниками опрокинулся в Якутии
Перевозивший школьников УАЗ опрокинулся в Якутии. На трех сиденmях автобуса не было ремней безопасности, сообщили в региональном Следкоме.
19 ноября на трассе между селами Чурапча и Мындагай водитель, не справившись с управлением, улетел в кювет. В машине находились два учителя и шестеро детей. Один ребенок был доставлен в хирургическое отделение Чурапчинской ЦРБ, пишет ИА YakutiaMedia.
Следователи проводят проверку, по ее результатам могут возбудить уголовное дело. Установлено, что на школьном «УАЗе» не было опознавательных знаков и надписей, также в салоне не хватало ремней безопасности.