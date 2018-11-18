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В Индии не менее 14 человек погибли при падении автобуса в ущелье

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Partha Sarkar
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По меньшей мере 14 человек погибли, еще 13 пострадали при падении автобуса в ущелье на севере Индии, сообщает портал Nyoooz.

Авария произошла на сложном участке горной дороги в округе Уттаркаши в воскресенье, 18 ноября. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и транспортное средство рухнуло с 150-метровой высоты.

В настоящее время на месте работают спасатели, полицейские и медики. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

17 ноября в Казахстане в результате столкновения двух пассажирских автобусов на трассе Самара–Шымкет три человек погибли, 54 пострадали.

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