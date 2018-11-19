Две пассажирки пострадали в ДТП с пьяным водителем в Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области в дорожной аварии пострадали две женщины. Виновником произошедшего стал водитель «Газели», который оказался пьян.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по региону, авария произошла в воскресенье, 18 ноября, на 18-м км подъезда к селам Перекопное и Краснянка от дороги Сызрань–Саратов–Волгоград. Автомобиль ГАЗ-2705 съехал в правый кювет и опрокинулся. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины 39 и 43 лет. Они получили различные телесные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Выяснилось, что автомобилем управлял 42-летний мужчина, который ранее был лишен прав. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.