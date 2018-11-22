Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Ульяновской области

Иномарка совершила столкновение с автобусом в Ульяновской области. Травмы получили шесть человек, в том числе водитель легковушки.

Авария произошла на улице Черемшанской в Димитровграде. По данным ГИБДД, 21-летний водитель Audi не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом. Автомобилист и пять пассажиров общественного транспорта получили травмы. Об этом сообщает 1ul.ru.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке автобус с детьми врезался в стену. Из-за ДТП 17 несовершеннолетних и 15 взрослых оказались заблокированы в салоне. Их эвакуировали спасатели и пожарные.