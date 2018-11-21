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Семь человек пострадали при столкновении автобуса и маршрутки в Иваново

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Фото: МЧС РФ/37.mchs.gov.ru
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Семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и маршрутного такси в Иваново. Об этом сообщили в УМВД по Ивановской области.

Авария произошла утром 21 ноября на пересечении улиц Куконковых и Любимова. Автобус маршрута № 130 двигался в сторону микрорайона Суховка, когда столкнулся с поворачивавшей маршруткой. От удара маршрутное такси перевернулось на бок и ударилось крышей о фонарный столб. Автобус же совершил еще и столкновение по касательной с Daewoo Nexia, сообщает телеканал «Звезда».

В результате аварии пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу с резаными ранами и сотрясением мозга. ДПС разбирается в обстоятельствах случившегося.

18 ноября сообщалось, что один человек погиб в ДТП с автобусом под Тулой. Инцидент произошел на 217-м км трассы М-2, пишет «Газета.ру»

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