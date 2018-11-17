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СМИ опубликовали список жертв ДТП с автобусом в Саратовской области

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Фото: МЧС РФ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при столкновении автобуса с поездом в Саратовской области. По словам консула Республики Казахстан в Астрахани Каната Шеккалиева, все жертвы аварии — граждане Узбекистана.

По данным канала, погибли Гольхамор Касимова (1987 год рождения), Орзих Халилова (1987 год рождения), Абдубаноп Бозоров (1975 год рождения) и Алимордон Эгамов (1986 год рождения). Пострадали Орзихан Хашилова (1987 год рождения), Рахиманберди Шаншаров (1987 год рождения) и Заксыбек Ордобаев (1982 год рождения).

Ранее 17 ноября глава Озинского муниципального района Антонина Галяшкина сообщила, что число жертв аварии увеличилось до пяти: одна из пострадавших скончалась от полученных травм.

Автобус, следовавший из Саратова в Уральск (Казахстан), столкнулся с поездом на переезде в Озинском районе. По предварительным данным, водитель транспортного средства проигнорировал красный свет.

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