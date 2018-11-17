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Два человека стали жертвами массового ДТП в Удмуртии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Два человека погибли, еще семеро пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей, в том числе трех грузовиков в Удмуртии.

По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла на 61-м км автодороги Елабуга–Пермь в субботу, 17 ноября. На трассе столкнулись два «КамАЗа», фура Scania, а также легковые машины Lada Granta и Renault Duster, пишет «Интерфакс».

Среди госпитализированных двое детей. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

17 ноября в результате столкновения автобуса и поезда в Саратовской области пять человек погибли, двое пострадали. По предварительным данным, все жертвы были гражданами Узбекистана.

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