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В Москве на дороге сгорел автобус

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Фото: vk.com/Евгений Дементьев
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В Москве сгорел автобус, следовавший из Владимирской области. Кадры с места происшествия 20 ноября оказались в распоряжении РЕН ТВ.

По уточненным данным, инцидент произошел на Боровском шоссе по направлению в сторону области. В столичном управлении ГИБДД отметили, что автобус был частным и не перевозил на тот момент пассажиров, в результате ЧП никто не пострадал.

4 ноября сообщалось, что на МКАД загорелся автобус. Отмечается, что в момент пожара в автобусе не было пассажиров. В результате инцидента пострадавших нет.

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